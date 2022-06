Misteriose luci nel silenzio della notte sopra il lago di Como: la video segnalazione

Lunedì 27 giugno intorno alle 22.30 il nostro lettore aveva appena finito di lavorare e si trovava all'altezza dell'Hotel Villa Fiori tra Como e Cernobbio. Ad un certo punto la sua attenzione è stata attratta da alcune luci che si muovevano nel cielo. All'inizio ha pensato potessero essere le luci di una festa ma non si sentiva alcuna musica e c'era un totale silenzio e anche l'angolazione da dove provenivano era particolare. Così si è fermato, ha preso il cellulare e ha fatto il video che mostriamo anche noi, nella speranza che qualcuno possa aiutarci a capire di cosa si tratti, magari uno spettacolo di luci in un altra zona del lago, e per togliere questa curiosità al lettore che ci ha fatto questa segnalazione.