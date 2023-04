Lago di Como, in barca da Cernobbio a Pognana costa come un volo (A/R) per New York

Voleva fare un regalo alla mamma e organizzare con la famiglia una giornata a Pognana per andare a pranzo. Per l'occasione la nostra lettrice Elena ha cercato un boat transfer. Conoscendo bene il territorio, essendo residente comasca, ha cercato per tempo ed è rimasta sorpresa, per non dire che si è infuriata, quando ha scoperto che un boat transfer (solo andata) da Cernobbio a Pognana costava, ai primi di maggio, come un volo andata e ritorno per New York. Ci scrive:

"Quando, da residente comasca, vorresti portare le tua famiglia (di 3 persone) a festeggiare il compleanno di mamma ma scopri che un boat transfer di sola andata da Cernobbio, ai primi di Maggio per andare a pranzo a Pognana costa come una andata e ritorno a NY.

Ma per goderci il lago dobbiamo per forza andare in giro a nuoto o farci fregare come gli pseudo miliardari a stelle e strisce, che più spendono piu sono contenti? Perchè è tutto "Moltoooo pittoresco, e senza nemmeno Salvatore che mi piace a tutte le ore" per citare il Montesano d'epoca.

Comunque su 8 boat service contattati solo 2 avevano disponibilità, perche gli altri hanno tutti barche occupate per tour giornalieri, che costeranno come andata e ritorno a Sidney!

È una follia! I miliardari stranieri hanno fatto saltare il banco a discapito dei comuni mortali".