Quegli inutili dissuasori di sosta in via Monti a Como

In via Maurizio Monti sono comparsi da poco dei "blocchi" per impedire alle auto di avvicinarsi troppo al marciapiede (talvolta vi parcheggiano sopra impedendo il passaggio dei pedoni. L'intenzione è lodevole, ma gli effetti sono vani. Stando a quanto segnalato da una residente "basta girare un po' le ruote dell'auto e si può continuare a parcheggiare sul marciapiede, infatti i blocchi sono bassi e corti e quindi assolutamente inutili".