Infiltrazioni d'acqua dal tetto: piove nell'asilo nido di via Zezio

Non bastavano le temperature non proprio miti degli ultimi giorni, ora ci si mette anche la pioggia a creare disagi ai bambini e al personale dell'asilo nido di via Zezio a Como. Quando piove dal soffitto l'acqua si infiltra e gocciola sul pavimento in diversi punti della struttura. Un problema niente affatto nuovo ma nonostante le diverse segnalazioni pervenute in passato agli uffici comunali ancora ha visto una soluzione concreta. Risultato: freddo e umidità in un asilo nido dove i bimbi dovrebbero essere protetti e tutelati, quanto meno dalle intemperie. Le foto risalgono a fine settembre ma la situazione ad oggi, quando piove forte, è sempre la stessa..