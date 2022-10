Venti minuti di coda in via Gallio perché c'è chi non rispetta il semaforo

Tutte la mattine la solita storia: in via Gallio si forma una coda d'auto a causa di chi, provenendo da viale Innocenzo XI (la cosiddetta tangenziale) resta fermo nel bel mezzo dell'incrocio. Chi proviene da via Gallio e volesse svoltare a sinistra non può farlo, anche se ha il semaforo verde. La foto inviata alla redazione di QuiComo da un lettore è eloquente. Il problema, dunque, è causato da chi impegna l'incrocio nonostante il semaforo giallo. Forse, erroneamente, qualcuno pensa che passare con il giallo sia lecito, ma non è così. Il transito con luce gialla è sanzionabile. Unica deroga è quando l'auto è ormai in procinto di attraversare l'incrocio e quindi non farebbe in tempo a frenare se non causando maggiore pericolo. Ma non è questo il caso: chi proviene dalla tangenziale e procede a rilento a causa del traffico ha tutto il tempo per fermarsi allo scattare del giallo e lasciare così libero il passaggio ai poveri sventurati che giungono da via Gallio e che questa mattina (17 ottobre 2022) sono rimasti in coda per venti minuti aspettando che si aprisse un varco per passare l'incrocio.