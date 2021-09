Incendio al Bennet, la testimonianza: "I problemi maggiori nel parcheggio sotterraneo"

Una domenica pomeriggio movimentata quella di ieri 26 settembre al Bennet di Cantù. Poco prima delle ore 17 è scattato un allarme incendio a causa di presunto rogo sprigionato da un forno del reparto panetteria. Sul posto si sono portati immediatamente i vigili del fuoco. Le persone presenti all'interno del centro commerciale sono state fatte allontanare e evacuate. Tra loro la nostra lettrice Stefania che era presente proprio in quel momento. Oltre al video che ci ha mandato, ci ha raccontato la sua esperienza.

Fortunatamente non era un momento di grossa affluenza e le operazioni di messa in sicurezza delle persone sono state piuttosto lineari. Qualche problema in piu', dettato probabilmente dal panico, è avvenuto nei parcheggi sotterranei. Stefania ci spiega che aveva girato un altro video ma purtroppo non è venuto bene: «Un secondo video all'interno del parcheggio sotterraneo non si è registrato correttamente. Tuttavia ci sono stati dei tamponamenti e il senso di marcia è stato modificato per poter uscire!». Tanta paura, insomma ma l'importante è che non ci siano stati feiti o intossicati.