Abbandono abusivo di immondizia: ad albate sempre la stessa storia

Una scena di degrado e sporcizia che si ripete con grande frequenza ad Albate. In via Sant'Antonino il punto sono collocati i cassonetti per la raccolta differenziata degli indumenti è diventato un angolo dedicato a discarica abusiva d'immondizia. La foto scattata da un lettore di QuiComo è stata scattata ieri 7 febbraio 2023, ma potrebbe benissimo essere stata scattata in uno qualunque degli altri giorni dell'anno. Infatti, spesso cittadini incivili abbandonano sacchi di spazzatura a fianco del cassonetto per la raccolta dei vestiti, non curanti di cosa quei sacchi contengano. Considerato che questo è ormai diventato un luogo privilegiato per i furbetti della spazzatura, l'invito al Comune di Como è di vigilare e cercare di fermare questi maleducati. E magari multarli.