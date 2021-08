Sagnino senza gas per tutta la giornata a causa di un guasto

Un importante guasto alla rete del gas ha lasciato numerose abitazioni della zona di Sagnino/Ponte Chiasso senza fonitura. Già dalla mattina del 22 agosto alcuni residenti hanno constatato la completa interruzione del servizio. Al numero dedicato ai guasti di Enerxenia, spiegano i residenti, hanno confermato la presenza di un grosso guasto per la cui riparazione non si conoscono le tempistiche. In serata il servizio, in effetti, non era stato ancora ripristinato.