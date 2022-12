Un mucchio di guano di piccione alla fermata del bus: a chi spetta pulire questa vergogna?

Una situazione di sporcizia e scarso igiene a dir poco indecente quella che c'è vicino alla fermata dell'autobus di via Cattaneo a Cantù. La foto che pubblichiamo è stata scattata il 20 dicembre 2022 da una lettrice canturina che ogni giorno prende il bus per venire a Como a lavorare. A fianco alla fermata vi è uno spesso strato di escrementi di piccione che continua a ispessirsi di più ogni giorni che passa. I responsabili di questa indecenza sono i piccioni che trovano riparo e appoggio sul vicino edificio in stato di abbandono. Nonostante le varie segnalazioni della donna nessuno è mai intervenuto per rimuovere e pulire il marciapiede. A chi spetta ripulire una simile vergogna?