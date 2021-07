Lambrugo, violentissima grandinata: "Come sassi dal cielo"

Per 15 minuti chicchi di grandine dalle dimensioni di svariati centimetri come mostrano le foto

Forti piogge e grandinate localizzate, questo diceva il meteo di Como e della Lombardia. E per una volta è stato molto preciso. A Lambrugo infatti intorno alle 12.00 di oggi, domenica 25 luglio, ci sono stati 15 minuti di grandine intensa e forte. I chicchi hanno raggiunto discrete dimensioni come "palline da golf" in alcuni casi, come testimoniano le foto dei cittadini. Abbiamo raccolto queste immagini grazie al gruppo Facebook Lambrugo Sicura che con costanza e professionalità eroga informazioni, crea dibattiti e spunti per risolvere le problematiche dei lambrughesi.

Ma c'è stato anche chi non si è fatto cogliere impreparato ed è riuscito a salvare l'orto con l'utilizzo di una rete come la signora Antonella.

Qualche danno però c'è stato, dice Gabriella da via Volta: "L'acqua è entrata in casa e la carrozzeria della macchina, la mia Fiat 500 che era parcheggiata in giardino, si è ammaccata. Sembravano sassi dal cielo". Non solo Lambrugo ha vissuto questo intenso fenomeno meteo. Anche da Valmorea arrivano foto di vere e proprie palle di grandine gigantesche (qui sotto l'immagine inviata da Max).

Grazie a Stefano Giudici, Aldo, Antonella e Melissa per le foto.