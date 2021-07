Correre nel labirinto dei girasoli, come in un quadro: il video

Nel video originale, che ci ha mandato un nostro lettore, c'era anche una bellissima bambina che, per motivi di riservatezza e privacy, non vi mostreremo. Il video però serve comunque a rendere l'idea di cosa si prova a correre in in campo di girasoli, oramai alti e nel pieno del loro splendore. L'idea del campo è venuta come riportato anche su Monza Today, a Elmina e Carolina Brambilla, due sorelle che in pieno lockdown hanno deciso di far fiorire un progetto destinato a colorare le loro vite coltivando i terreni di famiglia per regalare a chiunque volesse fare loro visita qualcosa di bello - fatto di natura e sfumature tra il bianco il giallo e il viola - in un momento difficile come quello della pandemia. E dopo i tulipani sono destinati ad arrivare i girasoli. E in autunno un campo di zucche. Il campo di girasoli è a Ornago, a circa 60km da Como. Una bella gita fuori porta per rendere felici grandi e bambini.

Per info: shirintulipani@gmail.com