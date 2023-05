Si cerca Newton, il gatto sparito da Inverigo da una settimana: la sua famiglia è disperata

Forse non tutti capiranno la disperazione che si può provare quando un animale domestico, cane o gatto che sia, si perde. Chi convive con questi animali invece comprenderà appieno l'angoscia di questa famiglia che dallo scorso 7 maggio non ha notizie del loro gatto, Newton. Per questo, in via del tutto eccezionale, pubblichiamo integralmente l'appello di Davide.

"Dal 7 maggio è sparito da casa il nostro adorato gatto Newton. Ho fatto ricerche approfondite su tutto il territorio, consegnato moltissimi volantini, ma di lui nessuna buona notizia. Sono profondamente addolorato, come potete immaginare, e preoccupato perché non so cosa possa essere successo. La nostra famiglia è molto legata a lui e alla sorellina che ora è sola. Scrivo pertanto a voi chiedendo, con tutto il cuore, se fosse possibile pubblicare il mio appello, che potrà avere grande diffusione e visibilità.

Cerchiamo disperatamente il nostro adorato gatto Newton, pelo lungo tigrato grigio, nero e beige, razza europea, smarrito il 7 maggio a Inverigo, zona centro sportivo, diga, laghetto pesca. È abbastanza affettuoso e socievole ma in questo frangente potrebbe essere spaventato. Ha 2 anni, ha il microchip ed è castrato. Sono disposto a una ricompensa a chi mi restituirà il nostro micio. La nostra famiglia è molto legata a lui e alla sorellina che ora è sola. Siamo in pensiero e forte apprensione. Se lo vedete contattatemi, oppure scattategli una fotografia e datemi la posizione. Accorrerò al più presto. La casa è vuota e spenta senza di lui. Per favore, controllate le vostre cantine, box, soffitte, locali chiusi, ecc. Chiunque abbia notizie o se qualcuno ha saputo che è stato preso per sbaglio pensando sia randagio, può contattare pertanto i nostri numeri 327.8316195 oppure 393.9179572.

Allego qualche foto oltre che il volantino di smarrimento e, nel ringraziarvi sin da ora per l'attenzione, vi invio i miei più cordiali saluti, Davide"