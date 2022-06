Furgone in sosta in contromano e ruspa coi cingoli: il centro storico è una giungla

"In centro storico a Como vige la legge della giungla: ognuno fa quel che vuole". Una segnalazione segnata dall'esasperazione quella inviata da un residente della città murata di Como. La segnalazione è accompagnata da una foto e da un video che ben descrivono la situazione denunciata. Un furgone per le consegne è in sosta in contromano in via Diaz, con conseguente ingombro della strada. Una ruspa con cingoli privi di gommatura arriva dalla direzione opposta dopo essere uscita da un cantiere edile e si trova impossibilitata a transitare. "Tralasciando per un momento il fatto che nessuno rispetta i sensi unici - commenta il residente esasperato - non dovrebbe essere vietato a certi mezzi pesanti di transitare con i cingoli sulla pavimentazione del centro storico?".

