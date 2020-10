Si aggira per le strade del centro al guinzaglio della sua Padroncina Mariana, è diventata la mascotte di comaschi e turisti che ne ammirano bellezza ed eleganza. Fuego è un cucciolo di bengala che ama gironzolare sul lungolago e mettersi in posa per farsi fotografare Dai passanti. Adora farsi coccolare da tutti, ma non si allontana mai dalla sua padrona.