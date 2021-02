Fino Mornasco, sassolini taglienti all'ingresso dell'area cani: la segnalazione

Chi ha fatto la segnalazione non vuole creare nessuna polemica, ma solo far presente a chi di competenza che forse quel tipo di materiali non è adatto ai nostri amici a 4 zampe

Senza nessuna polemica, ma al solo fine di evitare che qualcuno dei nostri amici a quattro zampe possa povocarsi delle feriti simili a quelle di questo cane, riportiamo l'esperienza, e le foto di G.F., che in data 12 febbraio si è recato all'area cani di Fino Mornasco, scrivendo un post sul gruppo Se di Fino Mornasco se...

«Buonasera a tutti.

Premetto che questo non vuol essere un post polemico ma solo con lo scopo di fare una segnalazione al fine eventualmente di apportare migliorie ad un servizio offerto dal comune.

Seguiranno immagini con presenza di sangue... Quindi ASTENERSI SENSIBILI Di STOMACO.

Nel tardo pomeriggio odierno mi son recato in area cani a fino Mornasco con il mio quadrupede, un cane da lupo cecoslovacco adulto di 5 anni per 40kg di peso.

Ho usufruito come da nuovo regolamento del nuovo accesso all'area cani, un accesso studiato intelligentemente per separare appunto giustamente la presenza di bambini al parco dalla possibilità di entrare in contatto con cani ed evitare così incidenti.

Personalmente ho da subito apprezzato questa iniziativa ma oggi purtroppo mi è capitato un piccolo incidente causato da un errato impiego di materiali utilizzati per la stradina di accesso all'area cani: sassolini piccoli fini e taglienti.

Il mio amico a quattro zampe si è pesantemente scorticato entrambe le zampe anteriori proprio mentre attraversavamo l'area d'accesso, è bastata un movimento di scarto causa eccessiva euforia per averlo portato nel suo posto preferito.

Allego foto di seguito per far capire l'entità del danno che seppur sembra banale comporterà un ulteriore difficoltà di impegno di gestione del mio animale domestico.

Per l'amor di dio, senza far polemiche, sono cose che possono capitare ci mancherebbe, di certo i sassolini scelti per la stradina non sono stati messi apposta per ferire, lungi da me il pensiero di ciò.

Ma suggerisco di optare o per della ghiaia tonda o per del ghiaione, o magari un tappeto erboso (che sarebbe la scelta più consona). così com'è adesso quei sassolini sono molto taglienti.

Un saluto a tutti e grazie per l'attenzione scusandomi per il papiro.»