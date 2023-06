Parchi e cimiteri di Como sommersi dall'erba alta

Complici le bbondanti piogge, la vegetazione delle aree verdi della città è cresciuta a in modo incontrollato nelle ultime settimane. Tante e diverse le aree in cui erba e piante sono cresciute alte e rigogliose, costituendo un vero e proprio intralcio a chi voglia o debba usufruire di quei luoghi. Diverse segnalazioni sono arrivate alla redazione di QuiComo da alcuni cittadini. E' il caso, per esempio, della situazione fotografata al cimitero di Camerlata, dove alcune tombe si apprestano a scomparire nascoste dall'erba alta. O ancora, l'area verde situata a Rebbio a ridosso di via Oslavia: qui si fatica a intravedere le panchine, anch'esse nascoste dall'erba cresciuta in modo selvaggio.