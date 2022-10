Due macchine della polizia per un musicista di strada in centro a Como

Un episodio accaduto ieri 25 ottobre in piazza Duomo a Como. Ad assistere alla scena un nostro lettore che passava di lì con la sua bicicletta e che ci ha scritto, invitando ad una riflessione:

"Volevo segnalare che ieri passando in bici da piazza del Duomo ho visto non una ma ben due macchine della polizia che hanno fermato quel povero ragazzo che suona il violino, mi sembra. Secondo me è eccessivo. Che pensino agli spacciatori piuttosto..."

Como, specialmente nella zona del centro, ospita molti così detti "artisti di strada". Divenne famoso l'uomo che, con il suo sax, nel periodo natalizio suonava l'Ave Maria ininterrottamente (qui la sua storia). La maggior parte delle volte sono persone che non creano problemi e non danno fastidio a nessuno.