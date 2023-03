La donna che fa pipì sulle panchine di Como

La segnalazione arriva dal gruppo Facebook Sei di Ponte Chiasso Se... e riguarda un problema che purtroppo persiste da molti anni a Como Ponte Chiasso in piazza XXVI maggio. Certamente nessuno vuole puntare il dito contro una donna in difficoltà ma è evidente che la cosa stia creando non pochi disagi a chi vive nei paraggi e frequenta la piazza. La signora sono anni che fa i suoi bisogni sulle panchine e a volte, scrivono, anche alla fermata del bus. Nella discussione nata nel gruppo i toni sono sicuramente di comprensione verso chi non ha una dimora ma davvero nessuno può far nulla per aiutare questa donna in difficoltà? Non è mancata una battuta: multe di 50 euro ai proprietari di cani se non si ha la bottiglietta ma a Como la sporcizia, gran parte, è data da persone e non dagli animali.