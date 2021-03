Salita dei Cappuccini, residenti furiosi: senza parcheggi acausa dei lavori di ComoCalor

Salita dei Cappuccini / Lavori Como Calor già da 10 giorni i residenti dei Condomini ComoSole e MonRéve sono costretti a parcheggiare le loro automobili sparpagliandole per tutto il quartiere, come se non bastasse i solerti quanto arroganti agenti della Polizia Locale passano spesso a “battezzare” gli automobilisti che lasciano la loro vettura anche solo per pochi minuti lungo la via. Sarebbe bastato riflettere qualche minuto in più per trovare una soluzione a favore delle oltre 400 famiglie residenti in zona.

Gli abitanti del condominio monRève potrebbero benissimo entrare dal cancello del civico 29 e uscire dal cancello vicino all’asilo by-passando il cantiere che ostruisce la via, così facendo il tratto di strada dal civico 18 al 29 poteva essere lasciato a senso unico, permettendo la sosta sui 2 lati della via (circa 24 o 25 posti auto). Ancora una volta è stata applicata una soluzione poco efficace altamente penalizzante i residenti della via senza nemmeno considerare una soluzione che recasse meno disagio agli automobilisti residenti. Anche in questo caso siamo stati amministrati da persone superficiali e probabilmente poco preparate alla mansione che dovrebbero svolgere. Buon lavoro