Via Venturino a Como, una discarica a cielo aperto: la video-denuncia di un lettore

In via Venturino a Como (zona Breccia) c'è una vera propria discarica a cielo aperto. A due passi da via Varesina ci sono cumuli di detriti e rifiuti. Un lettore ha inviato a QuiComo una video-denuncia che mostra quello che c'è in questa discarica. Una vasca da bagno rotta, un wc, un bidet, piastrelle, una ruota di bicicletta, rifiuti vari e persino una canna fumaria.