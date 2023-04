Como, degrado vicino all'università: una discarica in bella mostra

Una situazione di degrado segnalata più volte in passato da alcuni residenti, ma che non ha mai visto una reale soluzione. In via Valleggio, di fianco all'università, la sporcizia fa bella mostra di sé. In un'area recintata sono presenti diversi bidoni per la raccolta differenziata ma in terra, sotto gli occhi di tutti, c'è spesso tanta immondizia sparsa. Una scena che contribuisce a dare un'immagine di degrado che i residenti non vorrebbero più vedere. Un abitante di via Valleggio ha inviato alla redazione di QuiComo una serie di fotografie che descrivono bene la situazione.