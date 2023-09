Discarica a cielo aperto in via Pannilani: come segnalare al Comune le situazioni di degrado

La struttura di un letto pieghevole con le doghe, una grande televisione e numerosi sacchi della spazzatura buttati alla rinfusa. La foto-segnalazione che arriva da un dentista con studio in via Pannilani a Como, parla da sé e descrive una situazione di degrado niente affatto sporadica. "La situazione - racconta il professionista che ha la vetrina dello studio a pochi passi dal punto in cui sono state scattate le foto - è diventata insopportabile. Scene come questa si ripresentano tutte le settimane".

Proprio per casi di questo genere il Comune di Como ha approntato un sistema online che permette ai cittadini di segnalare direttamente agli uffici competenti situazioni di degrado. Nel portale dedicato del Comune di Como (segnala.comune.como.it) si accede con il proprio Spid e si va nella sezione "fai una segnalazione". Qui si trovano varie sotto sezioni. Si sceglie quella corrispondente al caso che si vuole segnalare, si indica la via o piazza e il numero civico e si allegano eventuali foto. E il gioco è fatto. "Il Comune - assicura il sindaco Rapinese - interverrà nel giro di poche ore".