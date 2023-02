Il degrado delle periferie: una discarica abusiva dietro il cimitero di Breccia

Dietro al cimitero di Breccia c'è una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto. La segnalazione arriva da una cittadina che porta spesso il suo cane nell'apposita area che si trova nei pressi del campo santo di viale Rimembranze. Una situazione che va via via peggiorando, con cumuli di rifiuti e rottami che crescono sempre più. Le immagini della fotosegnalazione della lettrice sono eloquenti e non necessitano di spiegazioni.

Le perplessità che questo piccolo reportage "fai da te" sollevano sono molteplici, sintetizzate nelle parole che la cittadina ha inviato alla redazione di QuiComo a corredo delle fotografie scattate in questi giorni: "Passeggiando con il cane, proprio dietro all'area adibita per lo sgambamento degli animali, abbiamo seguito un sentierello e trovato questa spiacevole sorpresa. Qualche furbetto decide di buttare rifiuti di tutti i tipi in questo terreno; magari facendosi pagare anche dalla gente per sgomberare? Sono tornata in questi giorni ed è ancora tutto in questo stato, sintomo che la discarica abbia sede fissa ormai e che nessuno abbia voluto vederla. Anche se fosse un terreno provato, come è possibile permettere questo scempio? È possibile risolvere questa situazione?".