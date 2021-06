Tombino e rattoppi: in via Bellinzona ancora disagi

Tombino in via Bellinzona. Prima sono passati due mesi da quando era stato posato nuovo per i lavori della Fibra evidenziando il suo malfunzionamento col suono secco ad ogni auto che lo calpestava, che ha richiesto un intervento riparatore. Ora si stà ripetendo il copione per un banalissimo rattoppo di asfalto dimenticato. (Peraltro dopo la recentissima asfaltatura della strada). Ora la transenna di segnalazione è caduta. Cosa si aspetta? Il primo incidente per accorgersi? Possibile che in Comune nessuno si accorga di queste cose?