Como via Turati:"Ecco a cosa sono sottoposti i timpani dei residenti giorno e notte". VIDEO

Un video e poche parole da parte di Isabella che ci segnala l'insopportabile inquinamento acustico di via Turati a Como. Il motivo? I tombini. Ad ogni passaggio di macchine, probabilmente perché non perfettamente aderenti alla strada, il rumore irrompe, costantemente e in tutto l'arco della giornata. Per capire il livello di esasperazione basta "ascoltare" l'audio della video-segnalazione in loop e immaginare che i residenti di via Turati siano sottoposti a questo stress acustico a tutte le ore, specialmente quelle dove il traffico è intenso. Scrive Isabella: "Ecco a cosa sono sottoposti i timpani degli abitanti di via Turati giorno e notte..."