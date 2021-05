Como, via Turati è diventata un "colabrodo": la segnalazione del nostro lettore

"Buongiorno, mi scuso per il disturbo, vorrei segnalarvi lo stato pietoso in cui versa già Filippo Turati a seguito di un ripristino di alcuni lavori effettuati nel sottosuolo... è a dir poco deplorevole che non venga effettuato un controllo da parte del comune sull’adeguatezza dei ripristini del manto stradale dopo degli interventi svolti dalle varie ditte. Questa è via Filippo Turati ,ma la stessa situazione è presente in via Canturina all’altezza del cimitero e via Muggió che è divenuta letteralmente un colabrodo nonostante qualche anno fa fosse stata riasfaltata del tutto". Non c'è molto da aggiungere alle parole del lettore che ci ha segnalato e fotografato lo stato in cui versa questa via, se non di prestare particolare attenzione specie se la si percorre in bicicletta o in motorino.