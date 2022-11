Como: "Oltre le buche, il pericolo dei tombini aperti. Sono "serial killer" o operai?"

Ci manda la segnalazione Elena, una nostra lettrice che descrive la situazione di via Rosales (ma che ci hanno segnalato anche in altre zone di Como dopo la messa in posa della fibra. Scrive:

"Non avendo già causato sufficienti danni...nello specifico in Via Rosales, ieri non ben definiti addetti alla fibra sono venuti fare dei rilievi ed hanno pensato bene di non richiudere un tombino posizionato in prossimità di cassette postali, mettendo ulteriornente a rischio incolumità dei residenti che già devono cautelarsi contro le buche lasciate dai precedenti interventi!! Evidentemente i privati cittadini hanno dovuto rimediare personalmente alla situazione, occupandosi di richiudere la buca, per evitare qualcuno ci finisse dentro, visto che a 24 ore dal'intervento nessuno si era ancora ripalesato per farlo, nonostante le segnalazioni in Comune!! Ma che gente occupano queste fantomatiche società appaltatrici? Operai o "serial killer"?".

Elena ci infoma anche che nonostante i lavori che hanno "devastato le strade il 90% dei residenti di via Rosales hanno una connessione che farebbe impallidire quella dei Flinstones".