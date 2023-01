Rifiuti in strada in via Porta, interviene Rapinese: la foto segnalazione

Martedì mattina, 27 dicembre, il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ha firmato il decreto di revoca con il quale ha chiesto all'assessore Matteo Lombardi di rimettere tutte le deleghe. Di fatto Lombardi non è più un assessore del Comune di Como. Le deleghe che aveva Lombardi erano Ambiente, Verde, Parchi e Giardini, Finanziamenti pubblici, comunitari e Sponsorizzazioni. Deleghe che Rapinese, almeno per adesso, ha tenuto per sé. Questo almeno fino a quando, dopo le festività natalizie, non individuerà una nuova figura. In questo contesto si inserisce tempestivamente la segnalazione della nostra lettrice che ci ha inviato le foto del prima e del dopo intervento. La signora aveva notato che in via Porta la spazzatura non era stata regolarmente ritirata e si stava man mano disperdendo. A quel punto, non essendoci più l'assessore Lombardi, non ha fatto altro che informare direttamente il sindaco di Como. Come ci spiega la signora l'intervento per rimuovere i rifiuti rimasti in strada è stato rapido e preciso. Per il momento quindi il sindaco sembra efficiente anche in questo ruolo.