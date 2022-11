Il semaforo di Como dove col verde passano solo 2 macchine

I problemi in via Giussani sembrano tanti e sono stati segnalati, con tanto di foto che non lasciano spazio ai dubbi, sulla pagina Facebook Sei di Como se...Informazioni e Notizie in tempo reale. Gli scatti, come riferisce chi ha scritto il post, sono stati fatti durante l'ora di punta nel pomeriggio. Ma in problemi in questa via, causa lavori ma non solo, sembrano essere molti. In primis la durata del semaforo "le corsie da due si sono ridotte a una, significa che passano la metà delle macchine rispetto a prima. Io non abito in zona ma ci passo tutti i giorni e alle più svariate ore del pomeriggio: bastano 6 auto davanti per aspettare di svoltare al terzo turno verde", scrivono nel post della segnalazione. Che significa che ogni volta che scatta il verde passano, di media, due sole automobili.

Questo sempre che non ci sia qualche autobus perché altrimenti i turni al semaforo possono addirittura aumentare. Tutto comunque partirebbe dalla pista ciclabile troppo larga e dal fatto che siano state ridotte le corsie .

"Di ciclabile ne bastava la metà dalla Varesina alla Pasquale Paoli, perché è frequentata da pochi". Ci sono poi i tombini sporgenti (soprattutto in "discesa" dalla Varesina verso la via Paoli) che costringono allo slalom. Insomma, questa sembrerebbe la situazione caotica del traffico in via Giussani. " I lavori - scrive l'autore della segnalazione - sono quasi al termine dopo mesi di travaglio e lamentele dei residenti che già si erano accorti che qualcosa non andava, manca solo l’asfalto sulla strada…Posso dire che il progetto, secondo me fa acqua da tutte le parti? I motivi per cui sarebbe da rivedere sono molteplici, io spero solo che qualcuno della nuova giunta comunale legga, magari proprio il sig. Sindaco e venga di persona a constatare. Buona coda a tutti!"