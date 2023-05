Como via Carso, gente allo sbando e degrado: "Importunata da un uomo con la siringa in mano"

Una zona che, prima che fosse posizionato il Sert, era tranquilla e residenziale. Ma sembrerebbe, almeno dalla segnalazione-testimonianza della nostra lettrice Martina, che ora le cose siano cambiate. Le foto dimostrano che in terra si trovano spesso siringhe, ma il racconto della nostra lettrice descrive una situazione che va ben oltre la semplice sporcizia.

"Questa è la situazione presso l’area del Sert di via Carso. Era una bella zona residenziale finché c’era l’ex guardia medica, ma da quando hanno spostato qui il Sert è diventata un degrado totale, con un continuo via vai di gente poco raccomandabile e allo sbando a tutte le ore del giorno (la sottoscritta si è vista importunare da un tizio con siringa in mano), alcune di queste persino con cani pericolosi al seguito liberi e/o senza museruola obbligatoria. Nessuno fa niente e i residenti non sono tranquilli. La vigilanza dov’è? Dobbiamo attendere come al solito che succeda qualcosa di grave perché si intervenga?