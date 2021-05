Lago di Como, la famiglia di cigni ci riprova e si trasferisce in piazza Cavour

Ogni anno i cigni del lago di Como diventano partecipi della vita della città. L'anno scorso avevano depositato le uova in zona Sant'Agostino. In molti andavano a vedere come procedeva la cova e arrivavano in redazione tanti video. Purtroppo le cose non erano andate bene, perchè l'acqua del algo si era alzata troppo. Quest'anno la famiglia di cigni del lago di Como ha fatto il suo nido in un posto più sicuro: vicino alla biglietteria della navigazione in piazza Cavour. Il luogo è più protetto e in tanti sperano che quest'anno le cose vadano bene dato l'ottimo posizionamento. Intanto ringraziamo Graziano Castoldi per la foto delle uova e il video del nido dei cigni dove si sente una signora che li chiama: i cigni cittadini! Che sia la volta buona...

