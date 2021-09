Como, un altro marciapiede quasi impraticabile invaso dalle piante

Un nostro lettore ci segnala che in via P. Paoli incrocio via Lissi, per la precisione dove era il vecchio distributore Esso, non è facile camminare sul marciapiede: "Due piante di oleandro occupano il passaggio, si è quasi obbligati a scendere in strada, chiedo chi li taglierà?" Stiamo ricevendo ultimamente molte segnalazioni proprio sui marciapiedi (che si tratti di illuminazione o vegetazione "fuori controllo").