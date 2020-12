Como, si rompe il tubo: getto d'acqua alto 10 metri

La rottura di un condotto della rete idrica ha causato la fuoriuscita di un getto d'acqua "sparato" a dieci metri d'altezza per la grande pressione. E' accaduto in via Don Guanella a Como, in prossimità dell'incrocio con via Dante, nella mattina del 15 dicembre 2020. E' probabile che la rottura sia stata accidentale, causata dagli operai al lavoro nel cantiere presente sulla strada.