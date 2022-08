Como, truffa a un'anziana: "Conta i soldi e pesa i gioielli, tua figlia è grave". Il racconto

Non pubblichiamo nome e cognome della persona che ci ha fatto questa importante segnalazione per evitare che eventuali malintenzionati, se non addirittura gli stessi che hanno tentato questa truffa, possano risalire a vittima e indirizzo. Il fatto è accaduto ieri lunedì 15 agosto e come spesso accade l'inganno è stato tentato ai danni di una signora anziana e indifesa. I truffatori sono persone senza scrupoli e si informano sulla composizione delle famiglie e non crediate che sia difficile cascarci, specie se si è anziani, perchè sanno essere molto convincenti.

Ci racconta la nipote:

"Buongiorno,



Volevo chiedere se poteste aiutarmi. Oggi mia nonna di 97 anni ha ricevuto una chiamata da alcuni truffatori. Si sono finti mia zia e hanno detto che stava male e che stava andando in Svizzera a farsi curare. Le hanno chiesto di contare tutti i soldi e di pesare i gioielli. Siamo arrivate in tempo io e mia mamma e i truffatori hanno attaccato il telefono. Mia nonna ovviamente si è molto spaventata e abbiamo impiegato molto tempo per tranquillizzarla. Vi chiedo di aiutarmi a diffondere questa notizia per evitare che questi truffatori riescano a fregare qualche persona anziana, magari a casa da sola perché i figli sono in vacanza.

Ho consigliato a mia nonna di non fare nomi di famigliari al telefono per evitare che possano riutilizzarli.

Vi ringrazio in anticipo.

Vi chiedo la cortesia di non pubblicare il mio nome per evitare che possano risalire a vittima e indirizzo."