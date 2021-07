Via Per Cernobbio · Como

Via Per Cernobbio · Como

Gallery



Sabato 17 luglio ore 10.45, in attesa di un remake di "Un giorno di ordinaria follia" da parte di qualcuno che ci mette 1 ora a fare 1 km in via per Cernobbio. Le mascherine a residenti e turisti servono sicuro più per lo smog che per il virus...Vergogna!