Como, prima della zona arancione tutti in gita sul lago: è di nuovo caos traffico (video)

Un nostro lettore ci segnala traffico e auto in colonna già dalle 12 di stamattina in piazza Camerlata, ma è caos anche sulla Regina

Un nostro lettore ci segnala traffico già molto intenso a Como, in piazza Camerlata da mezzogiorno di oggi, sabato 27 febbraio. Sembrerebbe proprio che anche questo fine settimana Como e il suo lago siano tra le mete preferite per gite e scampagnate.

Ci arrivano segnalazioni di lunghe code e traffico rallentato anche dalla Regina. Traffico anche per chi si sta dirigendo verso Valle Intelvi.

Si attendono incolonnamenti anche in serata, per i rientri. Probabilmente la bella giornata di sole e l'ultimo weekend giallo, almeno fino al prossimo report, avranno inciso sulla grande affluenza di visitatori al lago di Como. Ricordiamo che da lunedì 1° marzo Como e la Lombardia torneranno in zona arancione.