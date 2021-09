Taxi a Como, la replica: "Ci sono delle criticità che non dipendono da noi tassisti"

Ieri, 26 settembre, abbiamo ricevuto la segnalazione di un nostro lettore che si lamentava del servizio taxi in città a Como. Ci sembra corretto e doveroso dare spazio alla replica di Matteo Petrini, un tassista (da oltre 20 anni) di Como che con molta chiarezza ci spiega quali sono i problemi e le criticità che a volte rendono il servizio difficoltoso:

«Buongiorno, sono un tassista di Como e volevo rispondere al signore ( non so il nome) che purtroppo sabato sera alle 23.10 ha impiegato 45 minuti per trovare un taxi. Innanzitutto chiedo scusa per l’attesa, capisco che sia noiso e sconveniente dover aspettare con la famiglia un’auto per tornare a casa in piena notte, e non sono qui a giustificare la cosa ma solo a porre l’attenzione sui alcuni punti che possono averla causata. 1) la viabilità a comasca, sempre più caotica, che porta i tassisti ad impiegare molto più tempo (doppio se non triplo ) per effettuare una corsa, con conseguente maggior attesa per il cliente che necessita del servizio. 2) le regole COVID che ci impongono ( giustamente) un ristretto numero di passeggeri per auto; ad esempio le auto omologate per portar 4 persone non possono più di 2, massimo 3 se conviventi, ciò impone che se arrivano alle 23 quattro persone che devono andare a Bellagio ( circa 2 ore fra andare e tornare) dovranno prendere 2 vetture. Faccio trarre a voi le conclusioni. 3) la mancanza, in alcune fasce orarie, di mezzi pubblici di linea ( autobus e battelli) che portano i taxi a sopperire a tutte le esigenze di trasporto della città. Detto questo non voglio dire che il servizio taxi a Como sia impeccabile, anzi, ha delle criticità di cui sono gli tassisti i primi a rendersene conto, tant’è che già in epoca PreCOVID i nostri rappresentanti avevano instaurato un dialogo col comune di Como per cercare di risolvere tali criticità e cercare di portare il servizio almeno a livello di Kenia e Brasile. Spero possiate pubblicare questa mia riflessione e ,pensando di non aver offeso nessuno, tengo anche a presentarmi. Matteo Petrini, tassista a Como da più di 20 anni. Grazie per l’attenzione e buona giornata a tutti».