Non solo targhe svizzere, parcheggi irregolari h24 nel centro storico di Como

Non sono solo le auto a targa svizzera a occupare parcheggi irregolari in centro a Como. La segnalazione ci arriva da un nostro lettore, residente nella zona, che ci dimostra, con tanto di foto, che ci sono auto parcheggiate irregolaramente in via Rovelli, Odescalchi e Carducci a tutte le ore del giorno e della notte. "Buongiorno- ci scrive il nostro lettore che firma con nome e cognome la mail - vorrei segnalare un malcostume in zona ztl che già segnalato alla municipale e al sindaco. Può interessarvi? Si tratta dei residenti che parcheggiano h24 in centro storico. Vi basta fare un salto via carducci, odescalchi e rovelli e vedrete auto parcheggiate per giorni. Ovviamente non parlo di chi ha il permesso disabili) Invio le foto che ho segnalato alla municipale, ad ogni modi vi basterà una passeggiata dopo le 20.00 per capire la situazione..."