Strada per San Fermo: tutto bloccato

Oggi 16 settembre dalle ore 15 circa c'è un traffico molto intenso e una coda lunghissima sulla strada per San Fermo a salire. In tantissimi ci avete segnalato che da oltre un'ora si procede a passo d'uomo. Qualcuno ipotizza che sia dovuta ad alcuni lavori nei pressi della galleria in concomitanza con lo sciopero nazionale. Attenzione, quindi, a chi si mette in macchina e deve percorrere quella strada.

Aggiornamento ore 18 : la situazione è migliorata, eccetto i tratti in prossimità dei semafori dove la strada si alterna.