Le signore che si spogliano a Villa Olmo: "È oltraggioso"

La segnalazione ci arriva da un nostro lettore, il signor Paolo di Como che spiega che queste sono scene che si ripetono quotidianamente proprio davanti a Villa Olmo, le foto sono state scattate nella giornata di ieri 28 settembre.

"Queste sono scene che vediamo e denunciamo continuamente. Penso però che davanti alla Villa più rappresentativa della città sia davvero oltraggioso. Ci sono i cartelli ma se non ci sono i controlli è tutto inutile!".

Camping Villa Olmo, un "problema" persistente

Del resto questo caldo quasi estivo che prolunga di fatto la stagione turistica fa anche la sua parte. Il problema è noto e ricorrente a Villa Olmo. A volte anche i camper sono solo parcheggiati davanti a questo simbolo della città di Como, altre sostano come se fossero all'interno di un vero e proprio camping o di un'area a loro riservata. Molte volte ci avete inviato anche foto del così detto "Camping Villa Olmo", con persone che stanno tranquillamente pranzando sotto una veranda all'esterno del loro camper, mentre altri si stanno facendo una spartana doccia. Vero che le zone adibite ai camperisti sono carenti, tuttavia non può essere certo il piazzale d'ingresso a Villa Olmo, quindi il suo parcheggio esterno di via Cantoni, il luogo dove campeggiare gratuitamente. E abusivamente. Sempre per questione di decoro anche le turiste potrebbero spogliarsi in luoghi più appropriati. Cosa ne pensate?