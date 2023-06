La cittadina di Como che raccoglie le sigarette dei turisti francesi e poi le lascia sul loro cruscotto

Tantissime sigarette a terra, vere e proprie montagnette lasciate da alcuni turisti in vacanza sul Lago di Como. Ci segnala questa situazione una nostra lettrice esasperata: "Arrivano nelle case vacanze o in questi Airbnb nati come i funghi e che riempiono solo le tasche dei proprietari delle strutture, lasciando al vicinato il compito di cuccarsi il down side degli illustri ospiti. Sono quelli che arrivano in bicicletta per fare la vacanza green ma che poi lasciano sporcizia ovunque. In questo caso mozziconi ma potrei fare mille altri esempi. Comunque questa volta mi sono permessa di raccoglierne un bel po', di metterle in un sacchettino e scrivergli un bel biglietto nella loro lingua, chissà che comprendano meglio. Comunque, per la cronaca, non sono mai usciti neanche a mangiare una pizza. L'indotto che porta questo tipo di turismo è quasi nullo, ma crea davvero molti disagi a chi a Como ci vive. Dove vivo io sono "circondata" da case vacanza e questo è solo uno dei tanti spiacevoli episodi di poco rispetto".

La signora ha quindi sfoggiato un ottimo francese e lasciato il chiaro messaggio: "Il nostro cortile non è il tuo deposito di rifiuti. Perfavore porta via i tuoi mozziconi di sigaretta".