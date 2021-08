A Como odiano le panchine? La segnalazione di una lettrice

Ho sempre pensato che nel comune di Como ci fosse qualche odiatore di panchine, per esempio ci sono voluti decenni per aumentare il numero di panchine di piazza Cavour dove fino a pochi anni fa bisognava mettersi in lista di attesa per un posto libero sulle 6/7 panchine sempre ovviamente occupate.

La foto inviata mostra sulla passeggiata Lino Gelpi il posto vuoto dove una delle tre panchine all'ombra rinfrescante di uno stupendo albero è stata vandalizzata e rimossa un paio di anni fa e......mai più rimpiazzata.