Le rubano il portafoglio, l'appello di Marisa alla ladra: "Se me lo riporti, ritiro la denuncia"

Marisa Solida è la vittima di un furto in un negozio a Montano Lucino e prova a rivolgersi direttamente a chi le ha sottratto il portafoglio. Racconta la sua vicenda in un lungo post e chiede a giornali e persone residenti in zona la massima condivisione. La denuncia è stata regolarmente sporta e questo appello vuole essere un'ultima occasione per la donna, la ladra che sarebbe stata immortalata nel video delle telecamere proprio nell'atto di aprire e appropriarsi indebitamente di ciò che non le appartiene. Marisa scrive:

"Mi rivolgo alla signora tra i 45/55 anni, con occhiali,corporatura magra, capelli castani scuri, lunghi oltre le spalle, con addosso un giacchino blu scuro o nero, con pantaloni blu, con scarpe New Balance grigie, che oggi (ieri 6 aprile 2023 ndr) al negozio Max Factory di Montano Lucino, si è appropriata del mio portafoglio (piccolo e verde con una decorazione a forma di fiocchetto) dimenticato per qualche minuto sul bancone.

Vorrei dire alla suddetta signora, che l’ho vista nel video che l’ha immortalata nel momento in cui l’ha trovato, aperto, resasi conto che non era un oggetto in vendita ma che era mio poiché ha tirato fuori la mia patente, ha guardato nella tasca delle cartamonete e non ci ha pensato su un solo istante a portarlo via. Si vede molto bene nel video che non ha avuto nessuna remora ne esitazione.

Ebbene, sappia che il video verrà requisito dai carabinieri e che verrà rintracciata. Poiché domani oltre a quel video verrà requisito anche quello delle telecamere esterne in cui è stata immortalata anche la sua auto e ci vorrà un attimo a risalire a lei tramite la sua targa.

Quindi ha praticamente pochissimo tempo per rendersi conto di quello che ha fatto e potersi pentire.

Lei sa dove abito e chi sono.

Se domani, o al massimo dopodomani, lei volesse farmi avere il mio portafoglio, sarebbe carino averlo come lo ha trovato: con i soldi (che non erano pochi); con i documenti miei e di mio figlio; con la mia patente e tutte le varie tessere fedeltà dei negozi. Sarebbe carino anche avere indietro le mie carte di credito nonostante siano state immediatamente bloccate. Dovesse succedere una cosa del genere, sarei disposta a ritirare immediatamente la denuncia.

Dato che il mio profilo è privato, posterò questo mio scritto su ogni gruppo di Como e limitrofi affinché possa arrivare a lei.

Inoltre invito (soprattutto i residenti al nord) a condividerlo. Grazie per la collaborazione e speriamo che la signora si renda conto di aver sbagliato e possa tornare sui suoi passi".