Como, non si può parcheggiare all'esterno della Rsa finché tutti non firmano il patto sul rischio covid

Dopo la segnalazione della nostra lettrice circa l'impossibilità di parcheggiare all'esterno della Rsa Cà d’industria quando si va a fare visita ai parenti, è arrivata in redazione la replica della Fondazione che pubblichiamo integralmente:

"La Fondazione Cà d’industria non ha ancora potuto riaprire il parcheggio della RSA di via Brambilla poiché è necessario che tutti i famigliari e tutti i visitatori firmino il Patto di condivisione del rischio covid.

È di tutta evidenza che non possano essere fermate le automobili alla sbarra d’accesso per la verifica e sottoscrizione del Patto, se non ancora sottoscritto, perché la macchine in attesa intralcerebbero la viabilità

Non appena sarà possibile evitare la sottoscrizione del documento, il parcheggio tornerà ad essere riaperto nei limiti dei posti disponibili.

Ci scusiamo nuovamente con tutti i famigliari ed i visitatori, per i possibili disagi”.

Alcune famiglie però si domandano il perché di questa procedura dal momento che l'emergenza sanitaria è finita e se proprio la cosa deve essere impostata così perché non possono dare un tagliandino almeno ai visitatori abituali?