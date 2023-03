La Rsa di Como dove non si può parcheggiare all'esterno a causa del covid

Ca' d'Industria è la casa di riposo di via Brambilla a Como. Essendo in prossimità del centro, non è facile trovare parcheggio per i visitatori e i parenti. Questo, almeno prima dell'inizio della pandemia, non rappresentava un problema perché la struttura è fornita di un parcheggio interno piuttosto ampio. Ci scrive una nostra lettrice:

"Dal covid non fanno più parcheggiare dentro e questa situazione da allora non è stata mai modificata. Noi a oggi siamo costretti a girare per Como, per ore, e a pagare. Questo perché non possiamo più entrare con l'auto. Il motivo non si è capito. Il parcheggio è vuoto, ci parcheggiano i dipendenti (loro hanno anche dei posti auto sotterranei) e a noi utenti non è più data possibilità di parcheggiare. Abbiamo mandato numerose mail per chiedere una spiegazione e ci è stato sempre risposto che il motivo è il covid. Ora, con tutte le accortezze del caso, l'emergenza sanitaria è finita e noi gradiremmo poter andare a trovare i nostri cari senza perdere ore in cerca di un parcheggio, essendocene molti vuoti e a disposizione della Rsa".