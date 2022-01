Risonanza magnetica, l'attesa a Como è di minimo un anno

All'ospedale Sant'Anna è stata installata una nuova macchina per la risonanza magnetica e questa è senza dubbio un'ottima notizia per il nostro territorio. L'apparecchio di ultima generazione è stato acquisito a seguito di una gara vinta dalla ditta Siemens Healthcare srl con i fondi regionali appositamente stanziati e pari ad 1 milione e 250mila euro, garantisce un'elevata qualità delle immagini a fronte di una riduzione della durata delle scansioni.

Purtroppo però le prenotazioni per questo tipo di esami richiedono tempi di attesa davvero lunghi. Ci scrive Maria Laura, una nostra lettrice:

"Buongiorno, ho appreso con piacere che all'ospedale Sant'Anna è o sarà in funzione una nuova macchina all'avanguardia per risonanza magnetica. Dovendo io fare questo esame, ho telefonato al Cup per prenotare ma i tempi d'attesa sono arcaici, minimo un anno e così dicasi per Lecco. Mi sono messa comunque in coda presso ospedale Valduce ma la prima visita disponibile è a giugno 2022, notare che la ricetta medica dichiara da effettuare entro 7 giorni. Va da sé la prossima volta che rimarrò bloccata con la schiena dovrò andare privatamente. Ne faccio tristemente informazione, il disservizio nuoce gravemente alla salute e anche alla psiche. Maria Laura".