Como, quella discarica a cielo aperto davanti all'università

La situazione sta davvero sfuggendo di mano in via Valleggio, davanti all'università Insubria. A segnalarci con tanto di foto la "discarica a cielo aperto" è un nostro lettore che scrive:

"Buongiorno sono il signor L. Cristian questo è lo schifo, scusate il termine, in Via Valleggio di fronte al Università. È da mesi che ho chiesto l’ intervento delle autorità competenti ma nessuna risposta . Oltre a questo scempio la gente una questa area come discarica. Io più volte ho raccolto e gettato i rifiuti nei contenitori appositi di casa mia. Ma ora basta, per favore aiutatemi a risolvere questo schifo. Ripeto di fronte all’ Università .Lo stesso personale che lascia i sacchi dovrebbe essere più attento e metterli in modo tale che non diventi una discarica!"