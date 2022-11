Como, il problema dei cani sciolti (e degli insulti) nei giardinetti di viale Varese

A Como in viale Varese c'é l'area cani ma spesso sono lasciati liberi anche nei giardinetti, alcune volte persino per strada e la situazione può diventare pericolosa per chi il cane lo tiene al guanzaglio ma anche per i normali passanti.

La discussione in merito si è aperta anche sulla pagina Sei di Como Se...Informazioni e notizie in tempo reale, grazie al post di Luciano che scrive: "Volevo ricordare ai proprietari di cani, stamattina ne ho incrociati ben 4 nei giardinetti di viale Varese fuori dall'area cani, che tenerli al guinzaglio è un obbligo e che "il mio è bravo" e "il mio non morde" forse vale a malapena per i bambini di 2 anni".

Succede abbastanza spesso, per non dire quotidianamente che in questa zona i cani, anche di taglia grossa, vengano lasciati andare per conto loro con la scusa che "normalmente sono buoni". Ci si dimentica che si tratta comunque di animali e che non si sa mai come possano reagire alla vista di altri cani. Qualche volta la situazione sfugge davvero di mano, come scrive in risposta al post Paola: "Ho ho dovuto chiamare il 112 per un uomo che circolava con un cane di taglia grande libero. Quando ho preso in braccio le mie (una delle mie abbaia alla vista di altri cani e non so che reazione può suscitare) mi ha aggredita verbalmente augurandomi di morire annegata io e tutta la mia famiglia e si avvicinava sempre più a me. A suo dire la sua cagnolona è una "bagnina che ha salvato tante vite umane..."

Episodi spiecevoli insomma, sfociati anche in piccole ma fastidiose diatribe che rendono quella che dovrebbe essere una passeggiata tranquilla, una fonte di stress. Lo stesso pare accada anche in centro storico dove cani di tutte le taglie vanno in giro senza guinzaglio.