Da Lugano per uno spritz vista lago: "Como è più cara, 15 euro contro 12 franchi"

Ogni anno, con l'arrivo della bella stagione e dei turisti, scoppiano inevitabili le polemiche sui prezzi di Como e in particolare del centro città. A Como, in realtà, si possono trovare prezzi per tutte le tasche ma in alcune zone per la vista e la centralità sono sicuramente più alti. Riportiamo la segnalazione di un turista da Lugano, che ci racconta la sua esperienza, dicendoci che, a suo avviso, Como è più cara di Lugano.

"Credo che le uniche parole per descrivere lo scontrino in foto siano solo " É un furto ". Passo per Como qualche volta l'anno, ho cenato in vari ristoranti molto buoni e prezzi nella norma, ma non mi ero mai avventurato su piazza Cavour per un aperitivo. Mi sono seduto per uno spritz certamente consapevole che sarebbe costato qualcosa in più, ma rispetto alla normalità di un qualsiasi altro locale avrei pagato un aperitivo 8 euro, 10 euro, forse al massimo 12 euro. Lo sdegno di leggere sullo scontrino 15 euro per uno spritz con più acqua che prosecco e quest'ultimo forse anche di dubbia qualità, mi ha fatto veramente schifare. Ha completato lo schifo sedermi ad un tavolo sporco con cuscini tutti completamente zozzi e macchiati. Ho preso uno spritz a Lugano, in Svizzera, la stessa sera ed ho speso 12 chf in pieno centro, vista lago e ad un tavolo pulito e igienizzato. Mi domando con quale coraggio certi Bar si permettano di fare prezzi assurdi, se non solo con l'obiettivo di approfittare dei turisti di passaggio. Bel ricordo da portare a casa ! Mai più in Piazza Cavour"

Anche Lugano in realtà, che è la città di provenienza dell'uomo che ci ha mandato la segnalazione, è stata solo qualche settimana criticata per i prezzi dall'influencer Rosa Perrotta (quasi 2 milioni di follower su Instagram, tronista nella trasmissione Uomini e donne). In gita a Lugano la Perrotta si era lamentata via social, come riportato anche da laregione.ch, per un pranzo a base di club sandwich e piadine del costo di 150 franchi. Como è davvero più cara?