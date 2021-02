Strana luce rossa nel cielo di Como: la segnalazione di un lettore

Avete qualche spiegazione per questo strano fenomeno?

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore, Massimo. Insieme alla mail sono state anche allegate delle foto da lui scattate nella serata di venerdì 19 febbraio intorno alle ore 21. Nelle immagini si vede una sfera rossa che, secondo quanto riportato da Massimo, sarebbe rimasta "immobile" fino alle 23.30 circa.

Ecco il testo integrale del messaggio:

«Buongiorno. Abito a Como, vicino a via Monti. Venerdì sera in cielo ho visto una palla rossa come da foto che allego.

L'oggetto è rimasto di fatto sempre immobile ( si è mosso verso sinistra una sola volta e poi è tornato al suo posto).

Preciso che le foto sono state scattate dal mio balcone, alle mie spalle c'è la montagna di Brunate, e di fronte vi è il Monte Croce.

È rimasta in cielo dalle 21.00 alla 23.30. Poi sono andato a dormire e non so quando sia scomparsa.

Ho letto che di recente vi è stato un fenomeno identico a Reggio Emilia.

Si sono esclusi fulmini globulari (perchè durano massimo 5 minuti), lampade cinesi (perchè vanno sempre verso l'alto e poi si spengono) ed invero anche i droni vista l'autonomia e l'immobilismo.

Venerdì il cielo era nuvoloso e quindi non si tratta neanche di pianeti o stelle.

Ovviamente escluderei anche un aereo visto, sempre, l'immobilismo.

Cosa potrebbe essere?

Più che altro volevo sapere se avete avuto altre segnalazioni».

Sapete dare una spiegazione a questo fenomeno? Qualcuno di voi venerdì sera ha notato la palla rossa?